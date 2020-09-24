В школу на Эльмаше в Екатеринбурге пытался пройти голый мужчина с пистолетиком

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в школу № 66 на Эльмаше пытался пройти голый мужчина с игрушечным пистолетиком. Он убеждал охрану, что там учится дочь, которой у него на самом деле нет.Как сообщает Е1, того же мужчину видели около педуниверситета. Информацию подтвердили в департаменте образования. Кроме того, заявление об инциденте поступало в полицию.«Органы внутренних дел Орджоникидзевского района и, в частности, микрорайона Эльмаш, это территория обслуживания ОП-14, по данному факту проводят проверку. Сообщение о таком инциденте действительно в ОВД поступило. Сыщики отрабатывают лиц, склонных к такого рода деятельности. Как в среде наркозависимых граждан, так и среди лиц, страдающих психическими заболеваниями. Завтра, как известно, будет полнолуние. Возможно, это как-то может быть связано. Представители МВД устанавливают личность обнаженного «гангстера», чтобы привлечь его к ответственности. Если кто-то из местных жителей что-либо знает об этом человеке, где он находится, прошу проинформировать по телефону доверия областного полицейского главка 8–343–358–71–61», — сказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.