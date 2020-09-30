В Екатеринбурге брусчатку закатали в асфальт
Общество
Фото: Владимир Злоказов / Facebook
На пересечении проспекта Ленина и улицы Хохрякова в Екатеринбурге гранитную брусчатку, уложенную три года назад, закатали в асфальт. Об этом сообщил городской урбанист Владимир Злоказов на своей странице в Facebook.
– Зачем укладывать на главной улице дорогостоящий колотый гранит? Чтобы потом закатать его в асфальт? – написал Злоказов.
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Так выглядел перекрёсток до асфальтирования. Фото: google.ru/maps
А так, после. Фото: Владимир Злоказов / Facebook
Напомним, что брусчатку уложили на перекрестке Ленина – Хохрякова в 2017 году. Однако гранит тогда уложили неровно, а чтобы исправить это, решено было закатать его в асфальт.
– Зачем укладывать на главной улице дорогостоящий колотый гранит? Чтобы потом закатать его в асфальт? – написал Злоказов.
[center]
Так выглядел перекрёсток до асфальтирования. Фото: google.ru/maps
А так, после. Фото: Владимир Злоказов / Facebook
Напомним, что брусчатку уложили на перекрестке Ленина – Хохрякова в 2017 году. Однако гранит тогда уложили неровно, а чтобы исправить это, решено было закатать его в асфальт.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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