В больницах Свердловской области увеличивают число коек для больных COVID-19
Общество
Фото: yandex.ru/images
На Среднем Урале вновь увеличивают в больницах число коек для пациентов с COVID-19. Однако, по словам вице-губернатора Павла Крекова, ситуация остается стабильной.
Так, в регионе развернули еще 400 коек для больных коронавирусом. На данный момент в регионе на лечение выделено 3600 мест.
– Это небольшой и логичный прирост коек, учитывая рост заболевших примерно на 15%. Ранее у нас были задействованы около семи тысяч коек, потом их количество уменьшилось вдвое, – пояснил Креков.
Добавим, что сегодня стало известно еще о 143 случаях коронавируса. Всего в Свердловской области зафиксировано 29 005 заболевших.
Так, в регионе развернули еще 400 коек для больных коронавирусом. На данный момент в регионе на лечение выделено 3600 мест.
– Это небольшой и логичный прирост коек, учитывая рост заболевших примерно на 15%. Ранее у нас были задействованы около семи тысяч коек, потом их количество уменьшилось вдвое, – пояснил Креков.
Добавим, что сегодня стало известно еще о 143 случаях коронавируса. Всего в Свердловской области зафиксировано 29 005 заболевших.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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