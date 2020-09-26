Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области остается выше единицы

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении оставшихся ограничительных мер, остается выше единицы. Сегодня он равен 1,05.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 28 сентября – 146; 27 сентября – 141; 26 сентября – 139; 25 сентября – 137. Сумма – 563.Дата – количество заболевших: 24 сентября – 131; 23 сентября – 125; 22 – сентября – 121; 21 сентября – 123. Сумма – 500.Rt – 563/400=1,13Напомним, за сутки на Среднем Урале выявили 146 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 26 919 заболеваний COVID-19.