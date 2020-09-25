Более 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждено 76 новых случаев заболевания коронавирусом, что составляет 54,7% от общего числа заболевших в регионе за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.Напомним, что за тот же период в регионе зафиксировано 139 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 64 человека, скончались три человека.С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 28 575 человек. По выздоровлению выписаны 21 519 человек, 592 скончались.