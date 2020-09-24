На Режевском тракте из-за ремонтных работ образовалась пробка
Общество
Фото: yandex.ru
На Режевском тракте из-за ремонтных работ образовалась пробка в сторону Алапаевска. Причиной затрудненного движения стали ремонтные работы.
«Полностью закрыта полоса из Режа. Машины едут по реверсивной схеме», – передает портал Е1. Сообщается, что автомобили двигаются со скоростью 1 км/ч.
Добавим, утром в Екатеринбурге на Базовом переулке из-за ДТП образовалась четырехкилометровая пробка – скорость движения автомобилей от «Леруа Мерлен» до Сибирского тракта не превышала 2 км/ч. Эта же авария стала причиной автомобильного затора на участке Сибирского тракта от улицы Восточной до улицы Комсомольской.
«Полностью закрыта полоса из Режа. Машины едут по реверсивной схеме», – передает портал Е1. Сообщается, что автомобили двигаются со скоростью 1 км/ч.
Добавим, утром в Екатеринбурге на Базовом переулке из-за ДТП образовалась четырехкилометровая пробка – скорость движения автомобилей от «Леруа Мерлен» до Сибирского тракта не превышала 2 км/ч. Эта же авария стала причиной автомобильного затора на участке Сибирского тракта от улицы Восточной до улицы Комсомольской.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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