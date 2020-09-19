Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждено 58 новых случаев заболевания коронавирусом, что составляет 42,3% от общего числа заболевших в регионе за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.Напомним, что за тот же период в регионе зафиксировано 137 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 65 человек, скончались два человека.С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 28 436 человек. По выздоровлению выписаны 21 455 человек, 589 скончались.