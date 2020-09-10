Отлученному от церкви Николаю Романову на Урале предлагают пройти медосвидетельствование
Общество
Фото: скрин с видео на YouTube
Полномочный представитель президента на Урале Николай Цуканов заявил, что отлученного от церкви Николая Романова, возможно, стоит направить на медицинское освидетельствование. Об этом он сказал в ходе встречи с главными редакторами свердловских СМИ, отвечая на вопрос ЕАН.
Цуканов заявил, что ситуация в монастыре находится под постоянным наблюдением.
«С одной стороны, происходящее там – внутрицерковное дело. Как человек православный, я с тревогой вижу грубое попрание канонических норм и фактический захват церковной собственности. Об этом много говорилось в СМИ, подробно вас информировал митрополит Кирилл. Однозначно поддерживаю решение Церкви об отлучении гражданина Романова. Мне кажется, к слову, что там не помешало бы и медицинское освидетельствование»,- отметил Цуканов.
С другой стороны, по его словам, отмечается нарушение федерального законодательства, поскольку в отношении Романова имеются два судебных решения по административным правонарушениям (о распространении заведомо недостоверной информации и о возбуждении ненависти либо вражды).
«В настоящее время органами правоохраны рассматриваются материалы о возможном совершении им и его сторонниками преступлений на территории монастыря»,- добавил полномочный представитель президента на Урале.
Сегодня начала работу епархиальная комиссия по инвентаризации недвижимого имущества в опальном Среднеуральском женском монастыре.
Цуканов заявил, что ситуация в монастыре находится под постоянным наблюдением.
«С одной стороны, происходящее там – внутрицерковное дело. Как человек православный, я с тревогой вижу грубое попрание канонических норм и фактический захват церковной собственности. Об этом много говорилось в СМИ, подробно вас информировал митрополит Кирилл. Однозначно поддерживаю решение Церкви об отлучении гражданина Романова. Мне кажется, к слову, что там не помешало бы и медицинское освидетельствование»,- отметил Цуканов.
С другой стороны, по его словам, отмечается нарушение федерального законодательства, поскольку в отношении Романова имеются два судебных решения по административным правонарушениям (о распространении заведомо недостоверной информации и о возбуждении ненависти либо вражды).
«В настоящее время органами правоохраны рассматриваются материалы о возможном совершении им и его сторонниками преступлений на территории монастыря»,- добавил полномочный представитель президента на Урале.
Сегодня начала работу епархиальная комиссия по инвентаризации недвижимого имущества в опальном Среднеуральском женском монастыре.
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