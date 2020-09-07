На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 127 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 127 человек. Всего в регионе зафиксировано 27 299 случаев COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+70), Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Верхней Салды, Краснотурьинск, Красноуральска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Серова.Состояние 68 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. 416 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписано 60 человек. Всего врачи вылечили уже 20 902 пациентов.Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 537.