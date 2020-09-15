Пропавшего 17 дней назад подростка нашли в Екатеринбурге
Общество
Фото: УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге нашли 15-летнего Павла Бастрикова, который пропал 17 дней назад. Об этом сообщила мама подростка.
— Его нашли по звонку. Позвонил мужчина, сказал, что видел мальчика, похожего на Пашу. Полиция тут же выехала. Сейчас сын в кабинете в полиции, дает объяснения. Мы уже виделись. С ним все в порядке. Пока не успели поговорить, – рассказала Наталья Бастрикова.
Напомним, что школьник пропал еще 31 августа. Он отпросился погулять, но так и не вернулся в тот день. Мальчика искали родители, волонтеры и сотрудники полиции.
— Его нашли по звонку. Позвонил мужчина, сказал, что видел мальчика, похожего на Пашу. Полиция тут же выехала. Сейчас сын в кабинете в полиции, дает объяснения. Мы уже виделись. С ним все в порядке. Пока не успели поговорить, – рассказала Наталья Бастрикова.
Напомним, что школьник пропал еще 31 августа. Он отпросился погулять, но так и не вернулся в тот день. Мальчика искали родители, волонтеры и сотрудники полиции.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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