Пропавшего 17 дней назад подростка нашли в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге нашли 15-летнего Павла Бастрикова, который пропал 17 дней назад. Об этом сообщила мама подростка.— Его нашли по звонку. Позвонил мужчина, сказал, что видел мальчика, похожего на Пашу. Полиция тут же выехала. Сейчас сын в кабинете в полиции, дает объяснения. Мы уже виделись. С ним все в порядке. Пока не успели поговорить, – рассказала Наталья Бастрикова.Напомним, что школьник пропал еще 31 августа. Он отпросился погулять, но так и не вернулся в тот день. Мальчика искали родители, волонтеры и сотрудники полиции.