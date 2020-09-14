На площадках Ural Music Night уральцы смогут поставить прививки от гриппа
Общество
Фото: Яндекс.Новости
На ключевых площадках фестиваля Ural Music Night 18 сентября гости мероприятия смогут поставить прививки от сезонного гриппа, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
Прививки медики будут ставить в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах, установленных на площадках у Драмтеатра, киноконцертного театра «Космос» и ЦПКиО им. Маяковского. Чтобы получить вакцину, уральцам нужно будет предъявить паспорт и полис ОМС.
Отметим, что организаторы и оперштаб региона просят гостей соблюдать на фестивале санитарные правила.
Прививки медики будут ставить в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах, установленных на площадках у Драмтеатра, киноконцертного театра «Космос» и ЦПКиО им. Маяковского. Чтобы получить вакцину, уральцам нужно будет предъявить паспорт и полис ОМС.
Отметим, что организаторы и оперштаб региона просят гостей соблюдать на фестивале санитарные правила.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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