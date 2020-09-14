На площадках Ural Music Night уральцы смогут поставить прививки от гриппа

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

На ключевых площадках фестиваля Ural Music Night 18 сентября гости мероприятия смогут поставить прививки от сезонного гриппа, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.Прививки медики будут ставить в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах, установленных на площадках у Драмтеатра, киноконцертного театра «Космос» и ЦПКиО им. Маяковского. Чтобы получить вакцину, уральцам нужно будет предъявить паспорт и полис ОМС.Отметим, что организаторы и оперштаб региона просят гостей соблюдать на фестивале санитарные правила.