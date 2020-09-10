В Екатеринбурге после двухнедельного поиска ребенка возбуждено уголовное дело
Общество
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге уже больше двух недель разыскивают 15-летнего Павла Бастрикова, пропавшего еще 31 августа. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
– Уголовное дело возбуждено для того, чтобы следственным путем наиболее тщательно установить все обстоятельства исчезновения, активизировать поисковые мероприятия. Работа проводится в тесном взаимодействии с криминалистами СКР, полицией и волонтёрами, – сообщает руководитель следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга Вадим Тернов.
Приметы Павла: худощавое телосложение, рост 175 см, волосы светло-русые короткие, глаза карие. На момент пропажи подросток был одет в светлую футболку, шорты цвета хаки, черные носки и синие кроссовки.
Всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего Павла Бастрикова, просьба сообщить в органы внутренних дел по телефонам 8 (343) 356-42-04, 8 (343) 294-14-94 или 02.
– Уголовное дело возбуждено для того, чтобы следственным путем наиболее тщательно установить все обстоятельства исчезновения, активизировать поисковые мероприятия. Работа проводится в тесном взаимодействии с криминалистами СКР, полицией и волонтёрами, – сообщает руководитель следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга Вадим Тернов.
Приметы Павла: худощавое телосложение, рост 175 см, волосы светло-русые короткие, глаза карие. На момент пропажи подросток был одет в светлую футболку, шорты цвета хаки, черные носки и синие кроссовки.
Всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего Павла Бастрикова, просьба сообщить в органы внутренних дел по телефонам 8 (343) 356-42-04, 8 (343) 294-14-94 или 02.
В столице Урала пропал молодой человек
10 сентября 2020
10 сентября 2020
В столице Урала пропал 59-летний мужчина
09 сентября 2020
09 сентября 2020
В Алапаевске пропал 47-летний мужчина
12 сентября 2020
12 сентября 2020
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего мужчину
06 сентября 2020
06 сентября 2020