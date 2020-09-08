В Екатеринбурге после двухнедельного карантина открылись две школы
Общество
Фото: zen.yandex.ru
В Екатеринбурге школы №179 и 148 открылись после двухнедельного карантина. Напомним, что их перевели на дистант 1 сентября из-за подозрения на коронавирус у педагогов.
Как сообщили в департаменте образования Екатеринбурга, с сегодняшнего дня в школах №179 и 148 вновь начались очные занятия для учеников. В городе закрытыми на карантин остаются лишь несколько классов в разных школах.
Директор школы №179 Ольга Худякова рассказала «Областной газете», что за две недели карантина не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19 среди учеников. С 14 сентября уроки проводятся в очной форме. На самоизоляции остаются пять педагогов школы, которые выздоровели, но ещё не получили результаты второго теста.
Как сообщили в департаменте образования Екатеринбурга, с сегодняшнего дня в школах №179 и 148 вновь начались очные занятия для учеников. В городе закрытыми на карантин остаются лишь несколько классов в разных школах.
Директор школы №179 Ольга Худякова рассказала «Областной газете», что за две недели карантина не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19 среди учеников. С 14 сентября уроки проводятся в очной форме. На самоизоляции остаются пять педагогов школы, которые выздоровели, но ещё не получили результаты второго теста.
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