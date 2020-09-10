Назван новый депутат думы Нижнего Тагила
Общество
Фото: www.v-tagile.ru
На довыборах в думу Нижнего Тагила победил депутат от «Единой России» Александр Долгоруков. Он набрал 40% голосов.
Кандидат от партии «Яблоко» Надежда Журавлева набрала 25%. На третьем месте оказался Михаил Бояркин от «КПРФ», а на четвертом – Сергей Шамшуров от «Справедливой России».
Добавим, что на участках в Нижнем Тагиле зафиксировано рекордно низкая явка: голосовать пришли всего 6,4% избирателей округа. С учетом досрочного голосования явка составила 11,05%.
Напомним, что незадолго до дня голосования на кандидата в депутаты гордумы Надежду Журавлеву напали неизвестные. По данному факту организована проверка.
Кандидат от партии «Яблоко» Надежда Журавлева набрала 25%. На третьем месте оказался Михаил Бояркин от «КПРФ», а на четвертом – Сергей Шамшуров от «Справедливой России».
Добавим, что на участках в Нижнем Тагиле зафиксировано рекордно низкая явка: голосовать пришли всего 6,4% избирателей округа. С учетом досрочного голосования явка составила 11,05%.
Напомним, что незадолго до дня голосования на кандидата в депутаты гордумы Надежду Журавлеву напали неизвестные. По данному факту организована проверка.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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