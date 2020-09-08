Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области остается выше единицы

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении оставшихся ограничительных мер, остается выше единицы. Сегодня он равен 1,05.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 13 сентября – 131; 12 сентября – 128; 11 сентября – 133; 10 сентября – 126. Сумма – 518.Дата – количество заболевших: 9 сентября – 115; 8 сентября – 123; 7 – сентября – 125; 6 сентября – 128. Сумма – 491.Rt – 518/491=1,05Напомним, за сутки на Среднем Урале выявили 131 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 26 919 заболеваний COVID-19.