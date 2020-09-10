Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области равен единице

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении оставшихся ограничительных мер, вырос до единицы.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 11 сентября – 133; 10 сентября – 126; 9 сентября – 115; 8 сентября – 123. Сумма – 497.Дата – количество заболевших: 7 сентября – 125; 6 сентября – 128; 5 сентября – 119; 4 сентября – 123. Сумма – 495.Rt – 497/495=1,0Напомним, за сутки на Среднем Урале выявили 133 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 26 660 заболеваний COVID-19.