Мэр Екатеринбурга поздравил УГЛТУ с юбилеем

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поздравил студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) с 90-летием, об этом рассказали в администрации уральской столицы.«История УГЛТУ напрямую связана с историей нашей страны. Его история – это история конкретных людей: студентов, аспирантов, преподавателей и учёных, сотрудников. В вузе помнят и чтут министра лесной и целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР Михаила Бусыгина, при котором лесная отрасль страны ставила экономические рекорды. Не забывают основателя первого сада лечебных культур профессора Леонида Вигорова, основоположника учения о природных биодобавках, и многих других выпускников и преподавателей», – подчеркнул глава города.Он отметил, что университет является динамично развивающимся перспективным вузом. Студентам и преподавателям Высокинский пожелал отменного качества подготовки кадров, высоких рейтингов и новых горизонтов.