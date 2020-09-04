Мэр Екатеринбурга поздравил УГЛТУ с юбилеем
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поздравил студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) с 90-летием, об этом рассказали в администрации уральской столицы.
«История УГЛТУ напрямую связана с историей нашей страны. Его история – это история конкретных людей: студентов, аспирантов, преподавателей и учёных, сотрудников. В вузе помнят и чтут министра лесной и целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР Михаила Бусыгина, при котором лесная отрасль страны ставила экономические рекорды. Не забывают основателя первого сада лечебных культур профессора Леонида Вигорова, основоположника учения о природных биодобавках, и многих других выпускников и преподавателей», – подчеркнул глава города.
Он отметил, что университет является динамично развивающимся перспективным вузом. Студентам и преподавателям Высокинский пожелал отменного качества подготовки кадров, высоких рейтингов и новых горизонтов.
«История УГЛТУ напрямую связана с историей нашей страны. Его история – это история конкретных людей: студентов, аспирантов, преподавателей и учёных, сотрудников. В вузе помнят и чтут министра лесной и целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР Михаила Бусыгина, при котором лесная отрасль страны ставила экономические рекорды. Не забывают основателя первого сада лечебных культур профессора Леонида Вигорова, основоположника учения о природных биодобавках, и многих других выпускников и преподавателей», – подчеркнул глава города.
Он отметил, что университет является динамично развивающимся перспективным вузом. Студентам и преподавателям Высокинский пожелал отменного качества подготовки кадров, высоких рейтингов и новых горизонтов.
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