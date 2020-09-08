Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области вновь ниже единицы

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении оставшихся ограничительных мер, опустился и стал равен значению ниже единицы. Он составляет 0,9959 балла.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 10 сентября – 126; 9 сентября – 115; 8 сентября – 123; 7 сентября – 125. Сумма – 489.Дата – количество заболевших: 6 сентября – 128; 5 сентября – 119; 4 сентября – 123; 3 сентября – 121. Сумма – 491.Rt – 489/491=0,9959Напомним, за сутки на Среднем Урале выявили 126 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 26 527 заболеваний COVID-19.