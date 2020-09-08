В Екатеринбурге подготовят проект по сохранению Оперного театра

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Оперный театр в Екатеринбурге попадет под проект по сохранению и приспособлению к современному использованию, следует из данных на портале госзакупок.Тендер на поиск подрядчика на сайте госзакупок оставил сам театр. Победитель должен будет провести инженерные изыскания, комплексные научные исследования, разработать и согласовать проектную документацию.Согласно документу, за проделанную работу готовы заплатить 24,1 млн рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 сентября. Подрядчик должен будет начать подготовку проекта сразу после заключения контракта.Добавим, что работы будут проходить в два этапа. Первый из них завершится 25 декабря 2020 года, второй — продлится с 1 января по 25 декабря 2021 года.