В Екатеринбурге подготовят проект по сохранению Оперного театра
Общество
Фото: Global City
Оперный театр в Екатеринбурге попадет под проект по сохранению и приспособлению к современному использованию, следует из данных на портале госзакупок.
Тендер на поиск подрядчика на сайте госзакупок оставил сам театр. Победитель должен будет провести инженерные изыскания, комплексные научные исследования, разработать и согласовать проектную документацию.
Согласно документу, за проделанную работу готовы заплатить 24,1 млн рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 сентября. Подрядчик должен будет начать подготовку проекта сразу после заключения контракта.
Добавим, что работы будут проходить в два этапа. Первый из них завершится 25 декабря 2020 года, второй — продлится с 1 января по 25 декабря 2021 года.
Тендер на поиск подрядчика на сайте госзакупок оставил сам театр. Победитель должен будет провести инженерные изыскания, комплексные научные исследования, разработать и согласовать проектную документацию.
Согласно документу, за проделанную работу готовы заплатить 24,1 млн рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 сентября. Подрядчик должен будет начать подготовку проекта сразу после заключения контракта.
Добавим, что работы будут проходить в два этапа. Первый из них завершится 25 декабря 2020 года, второй — продлится с 1 января по 25 декабря 2021 года.
Николай Коляда уходит из своего театра
08 сентября 2020
08 сентября 2020
В ЦПКиО имени Маяковского заменят колесо обозрения
09 сентября 2020
09 сентября 2020
Ремонт Драмтеатра в Екатеринбурге перенесли на 2021 год
08 сентября 2020
08 сентября 2020