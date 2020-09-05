Вице-губернатор объяснил всплеск смертности на Среднем Урале

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За июль 2020 года в Свердловской области зарегистрировали в полтора раза больше смертей, чем за аналогичный период прошлого года. Рост смертности в регионе составил 2 195 человек, из них 313 свердловчан умерли от коронавируса.– Показатель июля носит накопительный характер, он связан с предшествующими месяцами. В ряде случаев исследования, которые связаны с постановкой конечного диагноза, занимают 30-40 дней. Это приводит к тому, что не всегда человек, который умер в июле, попадает в статистику июля, – объяснил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.Как отметил заместитель главы региона, если данный накопительный результат распределить по месяцам, то по цифрам можно будет увидеть, что катастрофического роста смертности не произошло.– Я знаю статистику смертности по августу, и вижу, что этот «горб июля» носит накопительный характер, – добавил Креков.