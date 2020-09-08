Коэффициент распространения коронавируса на Среднем Урале немного опустился

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении оставшихся ограничительных мер, немного опустился, но все еще находится выше единицы. Он составляет 1,02 балла.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 9 сентября – 115; 8 сентября – 123; 7 сентября – 125; 6 сентября – 128. Сумма – 491.Дата – количество заболевших: 5 сентября – 119; 4 сентября – 123; 3 сентября – 121; 2 сентября – 115. Сумма – 478.Rt – 491/478=1,02Напомним, за сутки на Среднем Урале выявили 115 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 26 401 заболевший COVID-19.