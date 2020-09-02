Министр образования Свердловской области сообщил, переведут ли школы на дистант
Общество
Фото: yandex.ru/images
Уже несколько школ Екатеринбурга переведены на дистанционную форму обучения из-за подтверждения коронавируса у преподавателей и учеников. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, переведут ли в сентябре на дистант все образовательные учреждения региона.
— В данном вопросе мы будем исходить из реальной ситуации. Думаю, что эти опасения связаны с ежегодным сезонным всплеском заболеваемости ОРВИ, который начинается в конце сентября. В этом время уже достаточно прохладно, а отопление есть еще не везде, — пояснил министр.
По словам Биктуганова, в школах уже проходит вакцинация от гриппа. А уже на конец октября запланирована вакцинация от коронавируса.
— В данном вопросе мы будем исходить из реальной ситуации. Думаю, что эти опасения связаны с ежегодным сезонным всплеском заболеваемости ОРВИ, который начинается в конце сентября. В этом время уже достаточно прохладно, а отопление есть еще не везде, — пояснил министр.
По словам Биктуганова, в школах уже проходит вакцинация от гриппа. А уже на конец октября запланирована вакцинация от коронавируса.
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