Министр образования Свердловской области сообщил, переведут ли школы на дистант

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уже несколько школ Екатеринбурга переведены на дистанционную форму обучения из-за подтверждения коронавируса у преподавателей и учеников. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, переведут ли в сентябре на дистант все образовательные учреждения региона.— В данном вопросе мы будем исходить из реальной ситуации. Думаю, что эти опасения связаны с ежегодным сезонным всплеском заболеваемости ОРВИ, который начинается в конце сентября. В этом время уже достаточно прохладно, а отопление есть еще не везде, — пояснил министр.По словам Биктуганова, в школах уже проходит вакцинация от гриппа. А уже на конец октября запланирована вакцинация от коронавируса.