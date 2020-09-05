На Урале за непредоставление информации о COVID-статусе вынесли первый штраф

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области вынесен первый штраф за непредоставление информации о своем COVID-статусе после возвращения из-за границы. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.Вчера, 7 сентября, Асбестовский городской суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жительницу поселка Рефтинский. Она вернулась из Турции и нарушила порядок прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования.— Управление Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает прибывающими из-за границы гражданам о необходимости исполнения законодательства. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача № 22 от 27.07.2020, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам РФ необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах — разместить в специальной форме на портале Госуслуг, — напомнили в ведомстве.Добавим, что с 1 августа за границей побывали 5 924 жителя Свердловской области. Через сайт Госуслуги.ру поступило 5 692 извещения, остальные свердловчане заявляли о себе иными способами. Своевременно и в полном объеме информацию предоставили только 5 622 человека.