Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области поднялся выше единицы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении оставшихся ограничительных мер, поднялся выше единицы. Сейчас он составляет 1,04 балла.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 7 сентября – 125; 6 сентября – 128; 5 сентября – 119; 4 сентября – 123. Сумма – 495.Дата – количество заболевших: 3 сентября – 121; 2 сентября – 115; 1 сентября – 117; 31 августа – 119. Сумма – 472.Rt – 495/472=1,04Напомним, за сутки на Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 26 163 заболевших коронавирусной инфекции.