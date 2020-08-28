На Уктусе в Екатеринбурге может появиться кресельная канатная дорога
Общество
Фото: lifestyle.24tv.ua
В Екатеринбурге на горнолыжном комплексе «Уктус» может появиться кресельная канатная дорога. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.
ООО Управляющей компании «Уктус» разрешено подготовить проект планировки и межевания территории. Для этого компании необходимо получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации техзадание на разработку проектов, после чего предоставить в департамент свои наработки.
Контролировать исполнение постановления будет заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. Также отмечается, что документ действует в течение трёх лет.
ООО Управляющей компании «Уктус» разрешено подготовить проект планировки и межевания территории. Для этого компании необходимо получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации техзадание на разработку проектов, после чего предоставить в департамент свои наработки.
Контролировать исполнение постановления будет заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. Также отмечается, что документ действует в течение трёх лет.
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