На Уктусе в Екатеринбурге может появиться кресельная канатная дорога

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на горнолыжном комплексе «Уктус» может появиться кресельная канатная дорога. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.ООО Управляющей компании «Уктус» разрешено подготовить проект планировки и межевания территории. Для этого компании необходимо получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации техзадание на разработку проектов, после чего предоставить в департамент свои наработки.Контролировать исполнение постановления будет заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. Также отмечается, что документ действует в течение трёх лет.