В лесу за Сысертью женщина с детьми наткнулась на медведя
Общество
Фото: «Велесовик»/zen.yandex.ru
Жительница Екатеринбурга вместе с маленькими детьми в лесу за Сысертью наткнулась на медведя. По словам женщины, они шли не по привычному для грибников пути и там услышали хищника.
«С нами был охотник, он сразу понял, что к чему. У охотника однажды медведь задрал товарища, поэтому по его взгляду мы с тремя детьми прочитали всё и побежали. Маленькие дети тоже сразу поняли, что ситуация опасная, и молча, как и взрослые, перелетали через бурелом»,- рассказала женщина Е1.RU.
По словам охотника, который сопровождал компанию, медведь был подростком, а неподалёку от хищника находилась его мама.
«С нами был охотник, он сразу понял, что к чему. У охотника однажды медведь задрал товарища, поэтому по его взгляду мы с тремя детьми прочитали всё и побежали. Маленькие дети тоже сразу поняли, что ситуация опасная, и молча, как и взрослые, перелетали через бурелом»,- рассказала женщина Е1.RU.
По словам охотника, который сопровождал компанию, медведь был подростком, а неподалёку от хищника находилась его мама.
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