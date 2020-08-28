В лесу за Сысертью женщина с детьми наткнулась на медведя

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Жительница Екатеринбурга вместе с маленькими детьми в лесу за Сысертью наткнулась на медведя. По словам женщины, они шли не по привычному для грибников пути и там услышали хищника.«С нами был охотник, он сразу понял, что к чему. У охотника однажды медведь задрал товарища, поэтому по его взгляду мы с тремя детьми прочитали всё и побежали. Маленькие дети тоже сразу поняли, что ситуация опасная, и молча, как и взрослые, перелетали через бурелом»,- рассказала женщина Е1.RU.По словам охотника, который сопровождал компанию, медведь был подростком, а неподалёку от хищника находилась его мама.