Прокуратура пригрозила уголовной ответственностью организаторам Недели гордости ЛГБТ в Екатеринбурге
Общество
Фото: Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге/ "ВКонтакте"
Прокуратура Екатеринбурга направила предостережение юристу Ресурсного центра для ЛГБТ Анне Плюсниной о недопустимости нарушения законодательства при проведении Недели гордости ЛГБТ в Екатеринбурге.
Документ был выдан исполняющим обязанности прокурора Екатеринбурга Михаилом Мякишевым, копию документа опубликовало агентство «Катюша».
Прокуратура уведомила организаторов мероприятия о том, что им может грозить ответственность по семи статьям уголовного и административного кодекса РФ, в том числе по ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».
Напомним, что 1 сентября екатеринбургский блогер Сергей Колясников попросил проверить законность мероприятий Недели гордости ЛГБТ ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента РФ. "Вечерние ведомости" писали об этом.
Документ был выдан исполняющим обязанности прокурора Екатеринбурга Михаилом Мякишевым, копию документа опубликовало агентство «Катюша».
Прокуратура уведомила организаторов мероприятия о том, что им может грозить ответственность по семи статьям уголовного и административного кодекса РФ, в том числе по ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».
Напомним, что 1 сентября екатеринбургский блогер Сергей Колясников попросил проверить законность мероприятий Недели гордости ЛГБТ ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента РФ. "Вечерние ведомости" писали об этом.
Блогер написал заявления в ФСБ и Генпрокурору на организаторов Недели гордости ЛГБТ в Екатеринбурге
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