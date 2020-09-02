В выходные на Средний Урал придет потепление
Общество
В Екатеринбурге и Свердловской области в выходные ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до +20 °C.
Так, в субботу, 5 августа, на Среднем Урале будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью +4…+9°C, местами заморозки до -2°C, днем +13…+18°C. Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге также будет переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +6…+8°C, днем +16…+18°C. Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 6 августа, в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днем +15…+20°C. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, днем порывы могут достигать 13 м/сек.
В столице Урале сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +7…+9°C, днем +18…+20°C. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Данные прогноза погоды предоставлены ФГБУ «Уральское УГМС».
Так, в субботу, 5 августа, на Среднем Урале будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью +4…+9°C, местами заморозки до -2°C, днем +13…+18°C. Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге также будет переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +6…+8°C, днем +16…+18°C. Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 6 августа, в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днем +15…+20°C. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, днем порывы могут достигать 13 м/сек.
В столице Урале сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +7…+9°C, днем +18…+20°C. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Данные прогноза погоды предоставлены ФГБУ «Уральское УГМС».
На Свердловскую область надвигаются заморозки
02 сентября 2020
02 сентября 2020
На Средний Урал идёт потепление до +29 ° С
26 августа 2020
26 августа 2020
Последние дни августа в Свердловской области будут теплыми
28 августа 2020
28 августа 2020
1 сентября в Екатеринбурге потеплеет почти до 30 градусов
31 августа 2020
31 августа 2020