В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 13-летней жительницы Екатеринбурга. Кристина Колодкина ушла из дома 3 сентября и не вернулась.Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, зеленые глаза, обесцвеченные волосы чуть ниже плеч.На момент пропажи была одета в серую толстовку с капюшоном, голубые джинсы и бордовые кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу отряда Дарье 8-932-125-91-88.