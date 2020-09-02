Мэр Среднеуральска встал на защиту предприятия, заливающего окрестности нечистотами

19.52 Четверг, 3 сентября 2020
Общество
Фото: Yandex.ru/images
Накануне, 2 сентября, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков провёл выездной приём граждан в Верхней Пышме. Вместе с главой надзорного ведомства на приёме присутствовали глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин, председатель думы городского округа Иван Зернов и глава городского округа Среднеуральск Андрей Зашляпин.

В ходе приёма жителями двух городских округов ожидаемо была поднята тема экологического бедствия на территориях, из-за которого вот уже ни один год продолжается борьба правоохранителей и местных жителей с местной птицефабрикой, отравляющей природу отходами производства.

Иван Зернов, как представитель Верхнепышминской думы, поддержал жителей и передал Сергею Охлопкову ещё массу обращений на эту тему, накопившихся с начала лета. «Люди жалуются на постоянную вонь, разливы отходов и запах из-за сжигания павшей птицы», – дополнил он переданные прокурору жалобы жителей.

Именно в этот момент неожиданную позицию, несмотря на многочисленные жалобы со стороны жителей его округа на местную птицефабрику, заливающую реки, болота и леса вокруг Среднеуральска нечистотами, занял глава округа Андрей Зашляпин. К удивлению жителей Среднеуральска, пришедших пожаловаться на экологическую обстановку, он стал активно отстаивать позиции недобросовестных предпринимателей перед надзорным ведомством. Зашляпин заявил областному прокурору, что птицефабрика крайне важное для города предприятие, которое обеспечивает работой треть трудоспособного населения города. А вот сколь либо существенного вреда городу она вряд ли наносит, а все жалобы – это не более чем происки недоброжелателей.

Судя по всему, такого поворота событий не ожидал даже областной прокурор, прекрасно знающий, сколько жалоб поступает на его имя и имя руководителя Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры от жителей, как Среднеуральского, так и Верхнепышминского городских округов. Кроме того, слукавил глава Среднеуральска и по поводу трети работающего на птицефабрике населения города.

По последним данным, в муниципальном образовании «Городской округ Среднеуральск», которое включает в себя также соседние населённые пункты: деревни Коптяки и Мурзинка и посёлок Кирпичный, проживает 23 680 человек. Чуть более трети из них являются трудоспособными, что составляет около 8 тысяч человек. Если, как сказал Зашляпин, треть от них работает на птицефабрике, то работать там должно около 2,5 тысяч. В реальности на предприятии работает по разным подсчётам от 300 до 500 человек.

Что же касается жителей Среднеуральска, то в положительное разрешение ситуации с загрязнением местной птицефабрикой окружающей среды они уже не верят. Более трёх лет они обращаются во все инстанции, от полиции до губернатора, однако пока никаких результатов. Проверки проводятся, небольшие штрафы на птицефабрику налагаются, а она как вывозила отходы производства по окрестностям, так и вывозит. По словам жителей, у них осталась последняя инстанция – президент.

Редакция будет внимательно следить за развитием событий. Кроме этого, издание собирается обратиться за комментарием к самому главе Среднеуральска Зашляпину, чтобы узнать, чем вызвана его странная позиция относительно скандальной птицефабрики. Также просим органы прокуратуры и губернатора считать этот материал обращением и дать оценку действиям самого Зашляпина и его администрации, в том числе, по ведению земельного контроля.
© Вечерние ведомости
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