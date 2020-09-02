Свердловский омбудсмен прокомментировала ситуацию с переименованием городов региона

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала инициативу переименования нескольких городов региона.Под постом депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева, где он заявил, что на переименование муниципалитетов потребуется большое количество времени и денег, омбудсмен оставила комментарий.«Мы направили в центр письмо, в котором указали, мягко говоря, на некоторую непродуманность инициативы по изменению буковок. Но ответ понятен: сидите и не рыпайтесь. Государственным депутатам и прочим виднее. Они о народе думают. Не отвлекайте», – написал депутат.В ответ на это Мерзлякова отметила, что для людей ничего не изменится. «Ничего – а работы много», – написала омбудсмен.