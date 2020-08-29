Число зараженных коронавирусом свердловчан идет на спад

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 115 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 25 547 случаев новой коронавирусной инфекции.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+49), Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Шалинского городского округа.Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 261. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Выписано 50 человек. Общее число выписанных достигло 20072.Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 460.