Число зараженных коронавирусом свердловчан идет на спад
Общество
Фото: yandex.ru
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 115 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 25 547 случаев новой коронавирусной инфекции.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+49), Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Шалинского городского округа.
Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 261. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 50 человек. Общее число выписанных достигло 20072.
Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 460.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+49), Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Шалинского городского округа.
Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 261. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 50 человек. Общее число выписанных достигло 20072.
Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 460.
Число зараженных коронавирусом свердловчан идет на спад
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