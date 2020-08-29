В Екатеринбурге разыскивают подростка

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 15-летнего жителя Екатеринбурга. Павел Бастриков ушел из дома 31 августа и не вернулся.Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, русые короткие волосы, карие глаза.На момент пропажи был одет в белую футболку с черной надписью, серые шорты и синие кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу отряда Ольге 8-953-606-98-87.