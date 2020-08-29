Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 1 сентября.Всего в Свердловской области выявлены 25 432 случая коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (15 600), затем идут Нижний Тагил (1 539), Первоуральск (675), Верхняя Пышма (623), Березовский (461), Ревда (446), Каменск-Уральский и Каменский район (379), Серов (313), Реж и Режевской район (296). Десятое место в антирейтинге занимает Нижнесергинский район (284).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.