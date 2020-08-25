Блогер написал заявления в ФСБ и Генпрокурору на организаторов Недели гордости ЛГБТ в Екатеринбурге

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Екатеринбургский блогер Сергей Колясников обратился с заявлениями в ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента РФ - в них он попросил проверить законность мероприятий Недели гордости ЛГБТ в Екатеринбурге.Организатором Недели гордости выступил екатеринбургский Ресурсный центр для ЛГБТ. Спонсорами мероприятия выступили Фонд Ройзмана, консульство Великобритании, организация «ILGA-Europe» и другие.По мнению Колясникова, мероприятия могут нарушить статью КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», так как будут проводиться на открытых площадках:«В данный момент на сайте указанного ресурсного центра среди анонсированных мероприятий значатся экскурсии по городу ("Экскурсия по местам, связанным с ЛГБТ"), вечеринки, лекции. Учитывая использование открытых городских площадок, прошу провести проверку на предмет нарушений пунктов 1,2,3,4 статьи 6.21 КоАП РФ. "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних"».Кроме того, по мнению блогера, мероприятия Недели гордости могут нарушить указ губернатора Свердловской области:«Прошу проверить законность проведения данного мероприятия (Неделя гордости ЛГБТ) учитывая, что оно планируется в условиях действующих ограничений по коронавирусу в соответствии с пунктом №2 Указа губернатора Свердловской области от 28 августа 2020 года № 478-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»:Обращение Колясников опубликовал на своей странице «ВКонтакте». Блогер попросили свои подписчиков и сторонников распространить это обращение, а также отправить его в соответствующие органы от своего имени:«Если согласны со мной, отправьте такое же обращение от себя. В Конституции РФ у нас брак записан как союз мужчины и женщины. У нас законом запрещена пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних. И подобное мероприятие в начале учебного года - это натуральный плевок на российские законы со стороны, в первую очередь, британского консульства в Екатеринбурге. И не в первый кстати раз уже», – написал Колясников.