На Среднем Урале выявлено еще 119 случаев коронавируса
Общество
Фото: yandex.ru
В Свердловской области выявлено 119 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зафиксировано 25 315 случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+60), Артинского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Волчанска, Богдановича, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Тугулымского, Туринского городских округов.
Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ. 289 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса за сутки выписано 58 человек. Всего уральские врачи вылечили уже 19 969 человек.
Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 450.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+60), Артинского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Волчанска, Богдановича, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Тугулымского, Туринского городских округов.
Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ. 289 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса за сутки выписано 58 человек. Всего уральские врачи вылечили уже 19 969 человек.
Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 450.
На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
25 августа 2020
25 августа 2020
На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
25 августа 2020
25 августа 2020
Число зараженных коронавирусом свердловчан идет на спад
29 августа 2020
29 августа 2020
Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
30 августа 2020
30 августа 2020