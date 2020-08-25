На Среднем Урале выявлено еще 119 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявлено 119 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зафиксировано 25 315 случаев COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+60), Артинского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Волчанска, Богдановича, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Тугулымского, Туринского городских округов.Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ. 289 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.Из больниц по выздоровлению от коронавируса за сутки выписано 58 человек. Всего уральские врачи вылечили уже 19 969 человек.Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 450.