Медики «Уралвагонзавода» не получили «путинские» выплаты

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Медицинский персонал медсанчасти «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле не получил «путинские» выплаты за работу с Covid-пациентами.«Очередное сообщение пришло от медработников, работающих в «красной зоне» в медсанчасти Уралвагонзавода. Ежедневно рискуя своим здоровьем на своих постах, медики до сих пор не получили обещанные президентом доплаты. Уверен, руководство предприятия не оставит без внимания этот вопрос», – написал депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин на своей странице во вКонтакте.Медики, написавшие Балыбердину, отмечают, что за последние несколько месяцев не получили ни федеральных, ни региональных выплат за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Народный избранник, в свою очередь, направил письмо генеральному директору предприятия Александру Потапову с просьбой обратить внимание на эту ситуацию, передает издание TagilCity.ru.