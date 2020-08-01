Медики «Уралвагонзавода» не получили «путинские» выплаты
Общество
Фото: yandex.kg
Медицинский персонал медсанчасти «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле не получил «путинские» выплаты за работу с Covid-пациентами.
«Очередное сообщение пришло от медработников, работающих в «красной зоне» в медсанчасти Уралвагонзавода. Ежедневно рискуя своим здоровьем на своих постах, медики до сих пор не получили обещанные президентом доплаты. Уверен, руководство предприятия не оставит без внимания этот вопрос», – написал депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин на своей странице во вКонтакте.
Медики, написавшие Балыбердину, отмечают, что за последние несколько месяцев не получили ни федеральных, ни региональных выплат за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Народный избранник, в свою очередь, направил письмо генеральному директору предприятия Александру Потапову с просьбой обратить внимание на эту ситуацию, передает издание TagilCity.ru.
«Очередное сообщение пришло от медработников, работающих в «красной зоне» в медсанчасти Уралвагонзавода. Ежедневно рискуя своим здоровьем на своих постах, медики до сих пор не получили обещанные президентом доплаты. Уверен, руководство предприятия не оставит без внимания этот вопрос», – написал депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин на своей странице во вКонтакте.
Медики, написавшие Балыбердину, отмечают, что за последние несколько месяцев не получили ни федеральных, ни региональных выплат за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Народный избранник, в свою очередь, направил письмо генеральному директору предприятия Александру Потапову с просьбой обратить внимание на эту ситуацию, передает издание TagilCity.ru.