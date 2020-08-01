В России выявили еще 4 941 случай Covid-19

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявлен 4 941 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 111 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 917 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 985 346 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 025 летальных исходов, выздоровело 804 383 человека.