В Екатеринбурге может находиться подросток из Тюменской области

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции Тюменского района Тюменской области совместно с волонтерами поискового отряда «Белая сова – Тюмень» ищут17-летнего подростка. Мария Огнева ушла из дома в поселке Туринский утром 27 августа и не вернулась. Отмечается, что девушка могла уехать в Екатеринбург.Приметы: рост 160-170 см, худощавого телосложения, темно-вишневые волосы ниже плеч.На момент пропажи была одета в розовую футболку, черную юбку ниже колена с синим принтом, серые кроссовки. При себе имелась сумка в виде «Барашка».Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8 (3452)30-02-02, 8 (3452) 793-023,02, 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию представителям поискового отряда «Белая сова – Тюмень» 8-932-323-99-11.