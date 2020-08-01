В Свердловской области коронавирусом заразился еще 121 человек

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 121 новый случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 24 960 случаев новой коронавирусной инфекции.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+61), Арамильского городского округа, Артемовского, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Кушвы, Каменского района, Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Североуральска.Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24960.Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 256. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Выписано 57 человек. Общее число выписанных достигло 19801.Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 441.