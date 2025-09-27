В Ревде возбуждено дело после утечки металла и ожогов сотрудников завода

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Ревде вечером 26 сентября на территории цеха промышленного предприятия произошёл инцидент, в результате которого пострадали два сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.По предварительным данным, около 19.20 в работе машины непрерывного литья заготовок произошла утечка масла гидравлики. Это вызвало возгорание и растекание раскалённого металла. Один рабочий получил ожоги 90 % тела 2–3 степени и был доставлен в реанимацию городской больницы. Второму пострадавшему помощь оказали на месте, он отказался от госпитализации.Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».