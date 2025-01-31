В центре Екатеринбурга автобус сбил школьника





– сказали в пресс-группе. «В результате ДТП 11-летний мальчик с различными травмами доставлен в лечебное учреждение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 31 января, днём, примерно в 15.30, в Екатеринбурге на проспекте Ленина, в районе 31-го дома, водитель автобуса №054 сбил 11-летнего мальчика.Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, водитель автобуса выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, когда ребёнок переходил через проезжую часть.Сообщается, что в момент аварии в салоне автобуса находились шесть человек. Они, как и водитель, не пострадали.Автоинспекторы установили, что водителю 55 лет, а его стаж вождения составляет 35 лет. К административной ответственности он привлекался всего один раз.