Ройзман* прокомментировал ситуацию в Коркино, где после убийства таксистки вспыхнули волнения





— сказал Ройзман* Когда происходит что-то подобное, власть не имеет права молчать ни одной секунды. Это самое главное. Они были обязаны сразу выйти в паблик, успокоить всех, пообещать, что будет расследование и строгое наказание виновных. Как только власть делает промедление, случается такое. Потому что если власть не решает проблемы, то люди начинают решать их сами так, как видят возможным,





— продолжает экс-глава Екатеринбурга А ещё я скажу, что вся эта скопившаяся ненависть — она растекается по горизонтали. Её же наверх не пускают. Когда у людей нет возможностей выплеснуть негодование на выборах, вся эта злость выливается на соседей,

Они [некоторые люди, проживающие на территории] имеют ружья, и они сразу начинают стрелять, как только видят напряжение у своего дома.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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