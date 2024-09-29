Свердловская область: Пожар в Малой Белоносовой — спасены двое людей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В деревне Малая Белоносова произошёл пожар в частном доме, который начался с придомовых построек. Огонь быстро перекинулся на жилое помещение, отрезав погорельцам путь к спасению. Об этом сообщает телеграм-канал «МЧС России».Спасатели МЧС по Свердловской области оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации взрослых через окно, используя дыхательные аппараты. В ликвидации пожара участвовали 13 специалистов и 4 единицы специальной техники, которые продолжают проливать и разбирать сгоревшие конструкции.Напомним, что вчера ночтью в Верхнем Тагиле в результате пожара погибли двое мужчин. Следственные органы устанавливают обстоятельства того инцидента.