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Две девочки «трудного» возраста пропали в Качканаре
Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)
На двух подростков женского пола объявлен розыск в Качканаре. Обе они — воспитанницы детского дома и пропали вместе, одновременно.
Исчезнувшим девочка по 13 лет. Одна из них — София Зарипова. По ориентировке, у неё тёмные волосы до плеч. В день исчезновения на ней
были клетчатые штаны и фиолетовая куртка.
Вторая пропавшая девочка — Екатерина Антипольская. У неё тоже тёмные волосы, но более длинные. Обычно она собирает их в хвостик. Одета Екатерина была в чёрную куртку и тёмно-зелёные штаны.
Пропавшие девочки могут находиться не только на территории Качканара. Всех, кто знает об их местонахождении, просят передать информацию на один из номеров телефона: 89043806760 или 89041724237.
Исчезнувшим девочка по 13 лет. Одна из них — София Зарипова. По ориентировке, у неё тёмные волосы до плеч. В день исчезновения на ней
были клетчатые штаны и фиолетовая куртка.
Вторая пропавшая девочка — Екатерина Антипольская. У неё тоже тёмные волосы, но более длинные. Обычно она собирает их в хвостик. Одета Екатерина была в чёрную куртку и тёмно-зелёные штаны.
Пропавшие девочки могут находиться не только на территории Качканара. Всех, кто знает об их местонахождении, просят передать информацию на один из номеров телефона: 89043806760 или 89041724237.
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