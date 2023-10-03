Две девочки «трудного» возраста пропали в Качканаре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На двух подростков женского пола объявлен розыск в Качканаре. Обе они — воспитанницы детского дома и пропали вместе, одновременно.Исчезнувшим девочка по 13 лет. Одна из них — София Зарипова. По ориентировке, у неё тёмные волосы до плеч. В день исчезновения на нейбыли клетчатые штаны и фиолетовая куртка.Вторая пропавшая девочка — Екатерина Антипольская. У неё тоже тёмные волосы, но более длинные. Обычно она собирает их в хвостик. Одета Екатерина была в чёрную куртку и тёмно-зелёные штаны.Пропавшие девочки могут находиться не только на территории Качканара. Всех, кто знает об их местонахождении, просят передать информацию на один из номеров телефона: 89043806760 или 89041724237.