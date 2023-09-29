В Екатеринбурге ищут пропавшего школьника

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга пропал 13-летний Роман Хлопин. Его местонахождение неизвестно со 2 октября.Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, русые волосы.В день пропажи он был одет в темно-синее худи, черные штаны и темно-синие ботинки. С собой у мальчика был черный школьный рюкзак.Розыском пропавшего занимаются отдел полиции №3 и поисковый отряд «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Романа, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-03 (полиция) и 8 (900) 044-02-20 («Прорыв»).