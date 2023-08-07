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В столице Урала пропала нуждающаяся в медицинской помощи девушка
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 20-летняя Диана Дмитриевна Ельцина. Ее местонахождение неизвестно с 11 августа. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что девушка нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 166 см, плотное телосложение, карие глаза, длинные светло-русые волосы.
В день пропажи девушка была одета в кофту, бело-розовую сорочку в красный цветочек и розовые сланцы.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Дианы Ельциной, просят сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-52-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 166 см, плотное телосложение, карие глаза, длинные светло-русые волосы.
В день пропажи девушка была одета в кофту, бело-розовую сорочку в красный цветочек и розовые сланцы.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Дианы Ельциной, просят сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-52-52 или 112.
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