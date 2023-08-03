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Под Екатеринбургом ищут пропавшую женщину с пятилетней дочкой
Фото предоставила дочь пропавшей Евгения / E1.RU
В Первоуральске пропала мама с пятилетней дочкой. Их местонахождение неизвестно с 6 августа.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на старшую дочь пропавшей, 43-летнюю Ирину Турцакову с пятилетней дочерью Сашей последний раз видели в Первоуральске на улице Вайнера. Уже несколько дней женщина не выходит на связь со старшей дочерью, что для нее не свойственно. Пропажу обнаружил муж Ирины, когда вернулся с ночной смены. Дочь пропавшей отмечает, что в семье не было никаких конфликтов.
Заявление о пропаже уже написали в полицию. По данным издания, Ирина с пятилетней дочерью могут быть в Екатеринбурге, Первоуральске или Новоуральске. Родные также ищут мужчину в красной футболке. Они считают, что он может знать, где находятся Ирина и ее дочь.
Фото предоставила дочь пропавшей Евгения / E1.RU
Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что в поисковых мероприятиях участвуют 20 сотрудников полиции из служб уголовного розыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.
По словам представителя МВД, Ирина, уходя из квартиры, взяла свой паспорт, паспорт мужа и свидетельство о рождении Саши.
Полковник Горелых добавил, что в конце июля женщина лечилась в одной из местных больниц. По предварительной информации, там она познакомилась с мужчиной, который на днях выписался. Сыщики выясняют, правдива ли это информация, и связан ли с новым знакомством уход женщины с ребенком из дома.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ирины и ее пятилетней дочери, просят сообщить информацию в любое отделение полиции по номеру телефона 02.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на старшую дочь пропавшей, 43-летнюю Ирину Турцакову с пятилетней дочерью Сашей последний раз видели в Первоуральске на улице Вайнера. Уже несколько дней женщина не выходит на связь со старшей дочерью, что для нее не свойственно. Пропажу обнаружил муж Ирины, когда вернулся с ночной смены. Дочь пропавшей отмечает, что в семье не было никаких конфликтов.
Заявление о пропаже уже написали в полицию. По данным издания, Ирина с пятилетней дочерью могут быть в Екатеринбурге, Первоуральске или Новоуральске. Родные также ищут мужчину в красной футболке. Они считают, что он может знать, где находятся Ирина и ее дочь.
Фото предоставила дочь пропавшей Евгения / E1.RU
Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что в поисковых мероприятиях участвуют 20 сотрудников полиции из служб уголовного розыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.
«По словам ее мужа, она и ранее неоднократно уходила из дома. Кроме того, женщина привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей). Всего в семье четыре дочери, но с родителями живут только младшие, а две старшие уже взрослые, они переехали в Екатеринбург как самостоятельные. Обнаружил пропажу действительно глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а лишь на следующий день»,
– рассказал полковник Горелых.
По словам представителя МВД, Ирина, уходя из квартиры, взяла свой паспорт, паспорт мужа и свидетельство о рождении Саши.
Полковник Горелых добавил, что в конце июля женщина лечилась в одной из местных больниц. По предварительной информации, там она познакомилась с мужчиной, который на днях выписался. Сыщики выясняют, правдива ли это информация, и связан ли с новым знакомством уход женщины с ребенком из дома.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ирины и ее пятилетней дочери, просят сообщить информацию в любое отделение полиции по номеру телефона 02.
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