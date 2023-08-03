Под Екатеринбургом ищут пропавшую женщину с пятилетней дочкой

– рассказал полковник Горелых.

«По словам ее мужа, она и ранее неоднократно уходила из дома. Кроме того, женщина привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей). Всего в семье четыре дочери, но с родителями живут только младшие, а две старшие уже взрослые, они переехали в Екатеринбург как самостоятельные. Обнаружил пропажу действительно глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а лишь на следующий день»,