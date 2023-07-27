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В Свердловской области вторую неделю ищут подростка на самокате
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области пропал 14-летний Егор Андреевич Мальцев. Последний раз его видели 24 июля. Мальчик может находиться в Ревде или в Екатеринбурге.
Приметы пропавшего: рост 168 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи был одет в светло-серую футболку, черные шорты с серыми полосками, черно-белые кроссовки и черную кепку с надписью Nike. С собой у подростка серебристый самокат и черный рюкзак.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Егора Мальцева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 168 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи был одет в светло-серую футболку, черные шорты с серыми полосками, черно-белые кроссовки и черную кепку с надписью Nike. С собой у подростка серебристый самокат и черный рюкзак.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Егора Мальцева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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