В Свердловской области вторую неделю ищут подростка на самокате

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области пропал 14-летний Егор Андреевич Мальцев. Последний раз его видели 24 июля. Мальчик может находиться в Ревде или в Екатеринбурге.Приметы пропавшего: рост 168 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы.В день пропажи был одет в светло-серую футболку, черные шорты с серыми полосками, черно-белые кроссовки и черную кепку с надписью Nike. С собой у подростка серебристый самокат и черный рюкзак.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Егора Мальцева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.