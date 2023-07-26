Один человек погиб в ДТП в поселке Шабры под Екатеринбургом

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 29 июля, в 15.22 под Екатеринбургом в поселке Шабры на улице 50-й Пикет произошла авария, в результате которой один человек погиб и еще двое пострадали.По предварительной информации, водитель Citroen C2 не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Известно, что один из пассажиров ударился об заднюю правую боковину конструкции автомобиля. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.В ГКБ№ 24 с различными травмами были доставлены 27-летний водитель и 21-летний пассажир. Еще один пассажир – 26-летний мужчина – скончался до прибытия скорой помощи, сообщили «Вечерним ведомостям» в екатеринбургской Госавтоинспекции.